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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 07:46

المقاومة تستهدف جنود الاحتلال شمالي قطاع غزة وتكثف عملياتها في رفح

المقاومة تستهدف جنود الاحتلال شمالي قطاع غزة وتكثف عملياتها في رفح
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قنصها جنديين إسرائيليين في محيط دوار الشيخ زايد، شمالي القطاع.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثق استهدافها جنود وآليات الاحتلال، ودكّها حشوده بقذائف "الهاون" في محاور القتال في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تمكن مجاهديها من قتل وإصابة أفراد قوة خاصة إسرائيلية في محيط مسجد الإمام علي وسط شارع العجارمة في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وأعلنت السرايا استهدافها، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، جنود وآليات الاحتلال المتوغلة غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع، حيث كانت قد دكّت أيضاً بقذائف "الهاون" النظامي تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين، جنوبي المدينة.

وفي المكان نفسه، تبنّت كتائب شهداء الأقصىى، من جهتها، استهداف تجمعٍ لجنود وآليات الاحتلال بوابل من قذائف "الهاون" النظامي.

وكانت شهداء الأقصى قد أعلنت دكّ مقاتليها القوات الإسرائيلية المتموضعة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي.

وعرضت مشاهد توثق من قصفها قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" جنوبي قطاع غزة، وذلك بصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

من ناحيتها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها قوات الاحتلال المتوغلة غرب دوار زعرب في مدينة رفح، وذلك بقذائف "الهاون".
رقم : 1138965
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