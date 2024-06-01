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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 08:51

آية الله آمُلي لاريجاني: مشاركة الشعب المهيبة في مراسم تشييع شهداء الخدمة أحبطت مخططات الأعداء

آية الله آمُلي لاريجاني: مشاركة الشعب المهيبة في مراسم تشييع شهداء الخدمة أحبطت مخططات الأعداء
جاء ذلك في تصريح ادلى به آية الله آملي لاريجاني الجمعة خلال مراسم تأبين شهداء الخدمة في مقر مجمع تشخيص مصلحة النظام وبحضور كبار مسؤولي السلطات الثلاث ومسؤولين مدنيين وعسكريين.

وفي هذه المراسم ، قدم آية الله آملي لاريجاني تعازيه باستشهاد الرئيس الراحل آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وإمام جمعة تبريز حجة الإسلام محمد علي آل هاشم ومرافقيهما.

واعتبر حادث تحطم المروحية الرئاسية وما تلاه من أحداث، وخاصة مراسم تشييعهم، بانها كانت لها رسائل كثيرة، وقال: إن هذا الحادث وما تلاه من أحداث، خاصة مراسم التشييع من قبل الملايين من ابناء الشعب كانت تحمل رسالة مهمة للعالم وهي ان الشعب حي وواع ومتواجد في الساحة دوما. واضاف: على مدى سنوات الثورة، ربما أنفقت الدول التي كانت عدوة لنا مليارات الدولارات لفصل الشعب عن الدولة والثورة وقيمها، لكنها لم تستطع.

إن هذا الظهور والتجلي لوحدة الشعب رغم كل المشاكل الاقتصادية والمعيشية وغيرها من الصعوبات، ومواكبة الشعب للدولة وتعبيره عن الولاء لقيم الثورة، كان بمثابة رسالة عظيمة جدا احبطت مخططات ومحاولات الأعداء على مر السنين.

وشدد آية الله آملي لاريجاني على رسالة هذا الحضور في تشييع شهداء الخدمة، وقال للمسؤولين: العمل من أجل الشعب يجب أن يكون صادقا. هدف المسؤول بالطبع، في إطار واجباته ومسؤولياته، يجب أن يكون خدمة الشعب والتخفيف من معاناته ومحاولة تحسين اوضاعه. والمسؤولية الملقاة اليوم على عاتق المسؤولين جسيمة ببركة حضور الشعب.
رقم : 1138974
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