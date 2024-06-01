الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 حزيران 2024 ساعة 09:40

الجيش اللبناني يحبط مخططاً لاستهداف أحد مراكزه

الجيش اللبناني يحبط مخططاً لاستهداف أحد مراكزه
وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه "أوقف 8 أشخاص في منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة، تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف بيان الجيش أن "الموقوفين اعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف آلية عسكرية".

وكشف الجيش أن "الموقوفين المؤيدين لداعش كانوا يصورون أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

ولفت الجيش اللبناني إلى أنه ضبط كمية من الأسلحة والعتاد استخدمتها المجموعة في أعمالها، وأنه باشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
رقم : 1138980
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
31 أيار 2024
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
31 أيار 2024
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
31 أيار 2024
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
31 أيار 2024
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
31 أيار 2024
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
30 أيار 2024
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
30 أيار 2024
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
30 أيار 2024
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
30 أيار 2024
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
30 أيار 2024
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
29 أيار 2024
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
29 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران