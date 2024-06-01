الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 حزيران 2024 ساعة 09:49

منصور يؤكد ضرورة قيام الدول والمنظمات المانحة للأونروا بالدفاع عنها وضمان استمرار عملها

منصور يؤكد ضرورة قيام الدول والمنظمات المانحة للأونروا بالدفاع عنها وضمان استمرار عملها
وذكرت وكالة وفا أن منصور أشار في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على “الأونروا” في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى تعرض 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها جراء العدوان على قطاع غزة.

وأوضح منصور أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقال: “إن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان المساءلة، والتأكيد على حرمة القانون الدولي”.

وشدد منصور على أن الوقت قد حان لمحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض وقف فوري للعدوان وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك “الأونروا”، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض.
رقم : 1138985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
31 أيار 2024
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
31 أيار 2024
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
31 أيار 2024
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
31 أيار 2024
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
31 أيار 2024
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
30 أيار 2024
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
30 أيار 2024
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
30 أيار 2024
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
30 أيار 2024
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
30 أيار 2024
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
29 أيار 2024
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
29 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران