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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 10:25

56 مدينة مغربية تخرج نصرة لفلسطين وتنديدا بالحرب على غزة

56 مدينة مغربية تخرج نصرة لفلسطين وتنديدا بالحرب على غزة
وبدعوة من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، خرج مواطنون مغاربة في أكثر من خمسين مدينة بعد صلاة يوم الجمعة، للتنديد باستمرار "القصف الإسرائيلي لمدينة رفح بقطاع غزة، وللمطالبة بإسقاط التطبيع".

وأكدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن "115 مظاهرة خرجت يوم الجمعة في 56 مدينة بالمغرب نصرة لفلسطين وتنديدا بالحرب المستمرة على غزة".

ودعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى وقفات بعد صلاتي الجمعة والمغرب، تحت شعار موحد: "لن نصمت ورفح تحت النار"، "انطلاقا من واجب النصرة والتضامن مع كل مستضعف أو مقهور، واستمرارا في الحراك الشعبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة والمشروعة، واستنكارا للمجازر الهمجية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني المجرم في حق المدنيين بغزة".

ومن بين الشعارات المرفوعة في عشرات المدن، شعارات "تندد بالتطبيع المغربي" مع كيان الاحتلال.
رقم : 1138998
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