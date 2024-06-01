بدء اللقاء الدولي حول غزة المظلومة والمقاومة

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات اللقاء الدولي حول غزة المظلومة والمقاومة في قاعة المؤتمرات في طهران بحضور شخصيات محلية وأجنبية منهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف وحجة الإسلام والمسليمن السيد حسن الخميني.



تجدر الإشارة الى أن جرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بدعم من بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، أدت خلال الأشهر الثمانية الماضية الى استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال، ويتوقع من المجتمع الدولي والمحافل الدولية وخاصة الدول الإسلامية أن يتخذوا خطوات حاسمة وفعالة من أجل وقف استمرار هذه الجرائم.