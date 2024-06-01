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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 10:48

حقانيان وبزشكيان ابرز المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية

حقانيان وبزشكيان ابرز المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية
ووفقا للترتيبات المخطط لها، يمكن فقط للمرشحين الذين يستوفون المتطلبات الـ 12 التي أعلنها لجنة الانتخابات في البلاد في البيان رقم 1 دخول منطقة التسجيل الرئيسية.

ومن ابرز الشخصيات التي وصلت اليوم الى مقر التسجيل يمكن الاشارة الى القيادي في الحرس الثوري وحيد حقانيان والنائب في البرلمان مسعود بشكيان واحمد رسولي نجاد النائب في البرلمان.

هذا واعلن برويز فتاح، رئيس الجهاز التنفيذي لامر الامام (ره)، الذي كان ينتظره جميع الصحفيين في مقر الانتخابات في البلاد، اعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية .
رقم : 1139003
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