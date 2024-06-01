الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 حزيران 2024 ساعة 11:51

باقري: عملية الوعد الصادق قضت على وهم الردع الصهيوني الهش

باقري: عملية الوعد الصادق قضت على وهم الردع الصهيوني الهش
وقال باقري اليوم السبت خلال اللقاء الدولي حول غزة المظلومة والمقاومة انه لو كان الصهاينة يملكون ذرة عقل لما اعتدوا على قنصليتنا في دمشق.

وأكد باقري ان عملية "طوفان الأقصى" شكلت نقطة مفصلية فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني مضيفا انه لا أحد أكثر من "إسرائيل" يدرك أن موجة المقاومة ستقتلع جذور هذا الكيان عاجلاً أو آجلاً.

وتابع ان عملية "طوفان الأقصى" وضعت الكيان الصهيوني أمام طريقين مسدودين الاستسلام أمام المقاومة أو المواجهة.

واضاف باقري ان الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها للمقاومة وهذا الدعم لم يعد
يقتصر على إيران في المنطقة وهذا أيضاً من منجزات المقاومة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الايراني بالإنابة ان هذا الكيان بات الأكثر كرهاً بالنسبة لغالبية شعوب العالم ويعيش اليوم حالة مزرية للغاية مؤكدا ان العدو اختار مواجهة المقاومة وبسبب ذلك يزداد وضعه سوءاً يوماً بعد آخر.

*باقري كني: إيران تبذل جهودا لإعادة الاستقرار والسلام الى المنطقة
وعلى هامش اللقاء الدولي "غزة المقاومة والمظلومة"؛ اشار وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني الى ان الجهود التي بذلتها ايران خلال الاشهر الثمانية الماضية كانت تهدف لوضح حد لجرائم الصهاينة والابادة الجماعية التي يرتكبونها بحق اهل غزة.

وافاد بان الجهود التي بذلها الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ووزير الخارجية الشهيد امير عبد اللهيان كانت تهدف إلى مساعدة أهل غزة والوقف الفوري وغير المشروط لهذه الجرائم، مضيفا بأن الجولات التي قام بها الشهيد أمير عبد اللهيان الى دول المنطقة وخارجها واجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن للامم المتحدة كانت في هذا السياق.

كما المح باقري كني انه ربما سيقوم بجولة اقليمية في هذا السياق ومنها لبنان وسوريا هذا الأسبوع كخطوة أولى، معربا عن امله في أن يتم تحقيق تضافر جاد للجهود في مواجهة الصهاينة من خلال المناقشات التي يتم اجراؤها مع سلطات هذه البلدان وكذلك مع حركات المقاومة.

واكد على ان ايران لعبت وما زالت تلعب دورا محوريا ومهما في مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه للعدوان الصهيوني، وتسعى كما محور المقاومة الى اعادة الاستقرار والسلام الى المنطقة عن طريق رفض التحريض واشعال المنطقة.

وفيما يتعلق بعقد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية اوضح بأنه ومنذ الأمس بدأ باجراء اتصالات مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية بهدف منع الصهاينة من مواصلة جرائمهم دون أي ثمن.

واضاف بأن المقترحات كان عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي هذا الصدد مازال التشاور قائما حتى يتم عقد هذا الاجتماع قريبا في إحدى العواصم كمدينة جدة التي تعد عاصمة هذه المنظمة التعاونية.
رقم : 1139010
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يمنع النفاق الأمريكي وضع الجيش الإسرائيلي قاتل الأطفال في القائمة السوداء؟
هل يمنع النفاق الأمريكي وضع الجيش الإسرائيلي قاتل الأطفال في القائمة السوداء؟
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
31 أيار 2024
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
31 أيار 2024
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
31 أيار 2024
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
31 أيار 2024
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
31 أيار 2024
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
31 أيار 2024
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
30 أيار 2024
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
30 أيار 2024
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
30 أيار 2024
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
30 أيار 2024
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
30 أيار 2024
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
29 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران