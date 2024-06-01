بوريل: يجب تفادي المعايير المزدوجة تجاه غزة ومحكمة العدل الدولية

وقال بوريل في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة حول بناء الأمن التعاوني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: “ إن أمن أوروبا مرتبط بأمن آسيا واستقرارها لذا يجب تفادي المعايير المزدوجة، فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة وقرار محكمة العدل الدولية”، موضحاً أن القانون الإنساني الدولي لم يعد يُحترم بالقدر الكافي وهناك أسئلة ينبغي أن نجيب عليها بشأن غزة ومسألة احترام القوانين الدولية.



وفي سياق آخر، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي دليل يثبت المزاعم بتوريد الأسلحة من الصين إلى روسيا.



يذكر أن “قمة الأمن الآسيوي حوار شانغريلا” هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية “أي أي اس اس” ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.



وانطلقت أعمال المنتدى الأمني الآسيوي الكبير حوار شانغريلا في سنغافورة، حيث يجمع المنتدى كبار مسؤولي الدفاع من آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، ومن بينهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني دونغ جون اللذان عقدا محادثات جانبية هي الأولى لهما منذ سنة ونصف السنة.

