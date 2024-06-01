رئيس بلدية طهران يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية

وكتب زاكاني على صفحته الشخصية "بسم رب الشهداء" مرفقة بصورة لمسيرة شعبية تحمل العلم الايراني.



وذكر مراسل وكالة فارس ان زاكاني سيتوجه اليوم السبت الى مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية لتسجيل ترشيحه في الدورة التاسعة للانتخابات الرئاسية على خلفية استشهاد الرئيس السيد ابراهيم رئيسي وشغور منصبه.



وبدأ تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري يوم 28 يونيو/حزيران يوم الخميس الماضي وتنتهي بعد يوم غد الاثنين، وقد قدم لحد الآن 9 اشخاص ترشيحاتهم من ابرزهم سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والامين الاسبق للمجلس الاعلى الامن القومي، وعلي لاريجاني الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي، وعبد الناصر همتي المحافظ السابق للبنك المركزي الايراني.