سرايا القدس تكشف عن السبيل الوحيدة لاستعادة الأسرى

وأكد أبو حمزة في كلمة مصورة له اليوم السبت، أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية نفذنا العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي العدو، وخلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة صهيونية".



وأضاف: "نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه، وقد قصفنا بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية".



وشدد على أن "الاستهداف شبه اليومي لقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي في رفح وجباليا ومحور نتساريم.



وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل، وأن جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا".



وتابع أبو حمزة: "نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة".



وأضاف: نخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا.



وتوجه أبو حمزة في ختام كلمته بالشكر لجبهات الإسناد وكل أحرار العالم في الجامعات الأمريكية والمدن الأوروبية على إسنادهم للشعب الفلسطيني بغزة.