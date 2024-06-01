سفير السودان في موسكو: لن نتخلى عن التزاماتنا ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر

وأوضح سراج، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ القاعدة تمثّل "نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر"، مذكّراً بأنّ البلدين وقّعا على الاتفاقية التي سيتم بناؤها بموجبها، ما يعني أنّ "من واجبهما تنفيذ المشروع".



وأضاف سراج أنّ هذه المسألة "تُدرس في إطار العلاقات الثنائية" بين السودان وروسيا، مؤكداً "أنّ هذه العلاقات تتطور"، ومعرباً عن أمله في "تعزيز علاقات البلدين بصورة أكبر".



وجاء ذلك بعدما تحدّث سفير روسيا في الخرطوم، أندريه تشيرنوفل، عن "عدم تمكّن السودان بعد من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان، على البحر الأحمر".



يُذكر أنّ الجانبين الروسي والسوداني وقّعا، عام 2019، اتفاقية بشأن إنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان، وهو من المفترض أن يستضيف ما يصل إلى 300 جندي روسي، ويزوّد سفناً تابعةً له بالوقود.



وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد، عقب زيارة للسودان، أنّ الاتفاق بين موسكو والخرطوم بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، يقع حالياً في مرحلة التصديق.



وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، إنّ بلاده ملتزمة بناء قاعدة بحرية روسية في البلاد، وأنّها ستنفّذ الاتفاق.