الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 حزيران 2024 ساعة 16:09

إيران: وضع "إسرائيل" يزداد سوءاً.. والمقاومة ستقتلعها

إيران: وضع "إسرائيل" يزداد سوءاً.. والمقاومة ستقتلعها
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر دولي عُقد في طهران تحت عنوان "غزة المظلومة المقاوِمة"، شدّد باقري كني على أنّ ذهاب الاحتلال إلى الخيار الثاني أدى إلى "ازدياد وضعه سوءاً، يوماً بعد آخر".

وأشار باقري كني أيضاً إلى أنّ الكيان الإسرائيلي "فشل في كسب دعم أغلبية دول العالم"، لافتاً إلى أنّ "العديد من دول العالم قطعت علاقاتها به".

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة أنّ الاحتلال بات "الكيان الأكثر كرهاً بالنسبة إلى معظم شعوب العالم"، وهو "يعيش حالةً مزريةً للغاية".

إلى جانب ذلك، تطرّق باقري كني في كلمته إلى الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في الأول من نيسان/أبريل الماضي، وما تلاه من رد إيراني، في الـ14 من الشهر نفسه.

وفي هذا الإطار، شدّد باقري كني على أنّ الإسرائيليين، "لو كانوا يملكون ذرة عقل، لما اعتدوا على القنصلية"، مضيفاً أنّ عملية "الوعد الصادق"، التي ردّت عبرها إيران على الاعتداء، أثبتت أنّ كيان الاحتلال "لا يتمتع بقوة الردع التي يتحدث عنها".

وأضاف باقري كني في حديثه أنّ على الولايات المتحدة الأميركية أن تعلم أنّ "إسرائيل لا تملك خياراً سوى القبول بالمقاومة".

أما عن إيران ودورها، فأكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة أنّها ستواصل دعم المقاومة، موضحاً أنّ هذا الدعم "لم يعُد يقتصر على إيران في المنطقة"، ومؤكداً أنّ هذا الأمر "من منجزات المقاومة الفلسطينية".

وتابع مشدداً على أنّ المقاومة "ليست فقط آلية تتم عبرها مواجهة الاحتلال والاعتداءات والجرائم، بل أصبحت نهجاً تُدار به المنطقة"، مشيراً إلى أنّ هذا "يعكس نضجها".

قاليباف: "إسرائيل تعلم أنّ المقاومة ستقتلعها"
بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ الجيل الفلسطيني الجديد بعثر أحلام الاحتلال الإسرائيلي بـ"نسيان فلسطين والقضاء على المقاومة".

وفي كلمة ألقاها في الفعالية نفسها، شدّد قاليباف على أنّ وحشية "إسرائيل" هي بسبب خوفها على وجودها، مشيراً إلى أنّ الإسرائيليين يعلمون أكثر من غيرهم أنّ "موجة المقاومة، وبمحورية فلسطين، ستقتلع جذور كيانهم عاجلاً أو آجلاً".

يُذكر أنّ فعاليات اللقاء الدولي "غزة المظلومة المقاوِمة" انطلقت صباح اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات في العاصمة الإيرانية طهران، بحضور شخصيات محلية وأجنبية.
رقم : 1139044
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
سيرة الإمام الخميني
سيرة الإمام الخميني
2 حزيران 2024
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
2 حزيران 2024
في ذكرى رحليه الـ35.. الامام الخميني (رض).. صانع إنتصارات محور المقاومة
في ذكرى رحليه الـ35.. الامام الخميني (رض).. صانع إنتصارات محور المقاومة
أحمد محمد
2 حزيران 2024
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
2 حزيران 2024
الإمام الخميني (رض) اعتبر وحدة الأمة الإسلامية مفتاح حلّ القضية الفلسطينية
الإمام الخميني (رض) اعتبر وحدة الأمة الإسلامية مفتاح حلّ القضية الفلسطينية
2 حزيران 2024
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: العدوان الأميركي البريطاني الأخير "لن يمر من دون عقاب"
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: العدوان الأميركي البريطاني الأخير "لن يمر من دون عقاب"
1 حزيران 2024
الإمام الخامنئي يلقي خطاباً بذكرى رحيل الامام الخميني (رض) يوم الإثنين
الإمام الخامنئي يلقي خطاباً بذكرى رحيل الامام الخميني (رض) يوم الإثنين
1 حزيران 2024
تفاصيل مأساوية عن وضع الفلسطينيين في سجون الاحتلال
تفاصيل مأساوية عن وضع الفلسطينيين في سجون الاحتلال
1 حزيران 2024
إيران: وضع "إسرائيل" يزداد سوءاً.. والمقاومة ستقتلعها
إيران: وضع "إسرائيل" يزداد سوءاً.. والمقاومة ستقتلعها
1 حزيران 2024
هل يمنع النفاق الأمريكي وضع الجيش الإسرائيلي قاتل الأطفال في القائمة السوداء؟
هل يمنع النفاق الأمريكي وضع الجيش الإسرائيلي قاتل الأطفال في القائمة السوداء؟
1 حزيران 2024
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
31 أيار 2024
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
31 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران