ويشمل جدول أعمال المؤتمر بحث ومناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة ومنها متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، وكذلك مناقشة تحديات التنمية المستدامة، واستعراض برامج التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب متابعة تنفيذ أهم القرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمؤتمر العام في عام 2023.



يتضمن الجدول مناقشة تنظيم الهيئة العربية للطاقة الذرية للمؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي سيعقد بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية في ديسمبر 2024.