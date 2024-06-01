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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 16:28

الإمام الخامنئي يلقي خطاباً بذكرى رحيل الامام الخميني (رض) يوم الإثنين

الإمام الخامنئي يلقي خطاباً بذكرى رحيل الامام الخميني (رض) يوم الإثنين
وأفادت مصادر بأن رئيس اللجنة المركزية لمراسم 14 و15 خرداد ( مراسم ذكري رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض) وذكري انتفاضة 15 خرداد الملحمية في 5 حزيران 1963م) محمد مهدي عرب انصاري، قال في تصريح له: إن مراسم  الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (رض) ستبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً في المرقد المطهر للإمام الراحل (رض) وسيلقي قائد الثورة الإسلامية خطابا في المراسم.

وأضاف، إن مراسم 14 و15 خرداد ستقام في قرى ومدن إيران أيضا، وقال، ستقام برامج في حسينية جماران في طهران وفي خمين مسقط رأس الامام الخميني (رض) وكذلك في منزله في قم والنجف، كما سيقام برنامج خاص في مكان إقامة الإمام الخميني (رض) بنوفل لوشاتو في فرنسا.

وتابع، نخطط لإرسال مبشرين إلى جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى البرامج العامة والرسمية التي سنقيمها في البلاد والآن تم تحديد جميع المتحدثين الذين سيتم إيفادهم إلى جميع أنحاء البلاد وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة.
رقم : 1139047
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