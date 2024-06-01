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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 16:45

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 36300 شهيداً و82500 مصاباً آخرين منذ بداية العدوان

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 36300 شهيداً و82500 مصاباً آخرين منذ بداية العدوان
وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي للعدوان، إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 5 مجازر جديدة ضدّ المدنيين في قطاع غزة،وصل منها 95 شهيداً إلى المستشفيات، بالإضافة إلى 350 جريحاً.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن "تدمير وتضرر أكثر من 170 منشأة تابعة للوكالة في مختلف أنحاء ‌قطاع غزة".

وتحدثت "الأونروا" في بيانٍ لها، اليوم السبت، عن تقارير تفيد بتدمير مكاتبها بضربات جوية وتجريفها من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدةً تلقيها تقارير مروّعة من مرافقها في جباليا، شمالي ⁧‫قطاع غزة.⁩

وقالت "الأونروا" إن "‏القوات الإسرائيلية أضرمت النار في خيام النازحين بمدرسة تابعة للوكالة في مخيم جباليا"، مشيرةً إلى استشهاد نازحين بينهم أطفال أثناء لجوئهم إلى المدارس التابعة للوكالة، والتي حاصرتها الدبابات الإسرائيلية في المخيم، وأكدت على ضرورة وقف هذه الهجمات، داعيةً العالم إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها.

 
رقم : 1139049
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