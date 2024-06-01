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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 17:55

المجلس السياسي الأعلى في اليمن: العدوان الأميركي البريطاني الأخير "لن يمر من دون عقاب"

المجلس السياسي الأعلى في اليمن: العدوان الأميركي البريطاني الأخير "لن يمر من دون عقاب"
وفي اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط، قال المجلس إنّ التصعيد الأميركي والبريطاني "توجهٌ خطير سيُواجه بردٍّ حازمٍ ورادع" من قِبل اليمن، مؤكّداً أنّ الشعب اليمني "لن يقف مكتوف الأيدي" أمام الاستهداف الأميركي البريطاني لأبناء الشعب ومقدراته.

كما شدّد على أنّ العدوان الأميركي البريطاني الأخير الذي طال الأعيان المدنية وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين في عدة محافظات يمنية، "لن يمر من دون عقاب".

وجدّد المجلس تأكيده ثبات الجمهورية اليمنية في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة بكل الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أنّ الشعب اليمني مستمرٌ في التعبئة والاستنفار بكل همّة وعزيمة ومواصلة الفعاليات المتنوعة والمسيرات الكبرى.

وبشأن المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي، أكّد المجلس أنّها "في تصاعدٍ مستمر"، وأضاف :"الأحرى بالأميركي والبريطاني إيقاف المجازر الصهيونية في رفح وكل قطاع غزة".

إلى جانب ذلك، ثمّن عمليات القوات المسلحة، وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأميركية "إيزنهاور" في البحر الأحمر.

"ردّنا سيكون مؤلماً"
وبخصوص موقف البنك المركزي، أكّد المجلس أنّ هدفه الضغط على اليمن من أجل ثنيه عن نصرة الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنّ على السعودية "النأي بنفسها من التورط في اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمسّ قوت المواطن".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدر البنك المركزي في عدن، الخاضع لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي المعيّن سعودياً، قراراً يقضي بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من محافظة صنعاء مقراً رئيساً لها، بالإضافة إلى سحب العملة الورقية القديمة المتداولة في المناطق اليمنية الخاضعة لحكومة صنعاء.

ورداً على هذا القرار، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، الجمعة، قراراً يحظر التعامل مع 13 بنكاً وكياناً، أغلبيتها مقارها الرئيسة في عدن، بسبب مخالفتها القانون.

وقال البنك المركزي اليمني إنّ البنوك والكيانات المشمولة بالقرار "قامت بتسريب بيانات مالية وإفشائها وتسليمها إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها، بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها".

وعقب ذلك، توعّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، بردٍّ وصفه بـ"المؤلم"، على قرار البنك المركزي في عدن التابع لتحالف العدوان على اليمن، إيقاف التعامل مع كبار البنوك والمصارف اليمنية.

وقال الحوثي، عبر منصة "إكس"، إنّه "بالنسبة إلى القرارات ضد البنوك في صنعاء، لدينا أوراق" ستؤلمها أكثر، و"يمكن تحريكها"، مضيفاً أنّ قراراتها "مجازفة، فالاقتصاد مصالح مشتركة، ومن يلعب يندم".

وجاء تهديد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن عقب تصريح قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، وتأكيده أنّ استهداف البنوك في صنعاء عدوان اقتصادي، وبعد تحذيره السعودية من التورط خدمةً لـ "إسرائيل"، الأمر الذي سيوقعها في مشكلة كبيرة.

يشار إلى أنّ عدواناً أميركياً - بريطانياً استهدف، منتصف ليل الخميس - الجمعة، إذاعة الحُدَيْدَة وميناء الصَّليْف غربي اليمن، ما أدّى إلى استشهاد 16 شخصاً وإصابة 41.

بدورها، دانت وزارة الصحة اليمنية في حكومة صنعاء، العدوان الأميركي - البريطاني واستهدافه بالقصف المباشر للأعيان المدنية في محافظة الحُدَيْدَة.
رقم : 1139060
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