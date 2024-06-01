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السبت 1 حزيران 2024 ساعة 18:26

الدبيبة وأردوغان يؤكدان على أهمية دعم البعثة لإنجاز الانتخابات الليبية

الدبيبة وأردوغان يؤكدان على أهمية دعم البعثة لإنجاز الانتخابات الليبية
الدبيبة وفي مباحثاتٍ موسعة مع أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة؛ ناقشَ آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وخُلاصة الاجتماعات بين الطرفين خلال الفترات الماضية، بالإضافة على مناقشة التعاون التنموي، إذ جرى الاتفاق على عدد من المشروعات التي تخدم مصالح البلدين، بحسب منشور للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.  

كما اتفقَ الدبيبة وأردوغان بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، على عقد المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي، في طرابلس مستقبلاً.

بدوره ثمّن أردوغان الموقف الليبي، بمحكمة العدل الدولية، معتبرًا إيّاه متوافقًا مع الموقف التركي، وتم الاتفاق على توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي؛ المواقف والجهود الدولية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى المسار الانتخابي؛

الدبيبة وبن زايد ناقشَا في الصين؛ آليات دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مسارها السياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين ليبيا والإمارات في مُختلف المجالات.
رقم : 1139065
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