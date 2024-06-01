لافرورف عن تصريح للحكومة الألمانية: يُثير السخرية

وقال لافروف في مقابلة: "لقد تحدثنا مع الألمان وقلنا إن العدالة يجب أن تسود. جميع الناجين من الحصار عانوا بنفس القدر وتجمدوا وماتوا".



وأشار إلى أنه ناقش هذا الموضوع شخصيا مع الرئيس الألماني وحاول القيام بأعمال في إدارات أخرى لكن دون جدوى.