الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 حزيران 2024 ساعة 07:06

وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة

وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة
وجاء في جانب من رسالة وجهها الوزير وحيدي مساء الأحد على اعتاب 3 حزيران /يونيو ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) وانتفاضة 4 حزيران ضد النظام الملكي البائد: إن فكر الإمام الخميني (رض) أصبح نموذجاً قيما لكل شعوب العالم الحرة، وهو كالمنارة كان، وسيظل، مرشداً لكل المتحطمة سفنهم في اضطراب أمواج الظلام، والأمل في إنقاذ الأحرار في العالم.

واضاف: إن نهضة الإمام الراحل بتمكين الأمة الإسلامية مثال لوعد الله بتحرير المظلومين من أغلال الاسر والضعف وتمكينهم في الأرض. ومن هذا المنطلق فإن فكر الإمام ليس حكراً على الإيرانيين، واستراتيجية الاستقلال والعزة هي لجميع الأمة الإسلامية وأحرار العالم، ونشهد اليوم تجسيد هذا الفكر في الاحتجاج في اقصى نقاط العالم على الابادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وان المسيرات الأكثر كثافة في يوم القدس العالمي، والتي كانت بمبادرة من الإمام (رض)، تظهر ريادة فكره الإنساني الإسلامي. هذه هي الحقيقة التي عبر عنها قائد الثورة بقوله: «إن هذه الثورة مجهولة دون اسم الامام الخميني في أي مكان في العالم».

وأضاف وزير الداخلية في هذه الرسالة: إن المنظومة الفعالة لفكر الخميني الكبير، التي أصبحت الآن بقيادة القائد الحكيم للثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي، ليست ناهضة وحية ومتقدمة في الحياة السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية فحسب لكن أبعادها العالمية، وخاصة في قضية فلسطين في قلب تطورات العالم الإسلامي، أدت إلى نهضة مناهضة للظلم والاستكبار وتشكيل حملة كبيرة ضد الجبهة الباطلة ايضا.

وتابع: كما أن يوم 15 خرداد (4 حزيران/يونيو) هو ذكرى مشرقة لشجاعة الرجال والنساء الذين مهدوا الارضية بحركتهم لإسقاط النظام الملكي القمعي بعد اعتقال الإمام الخميني (رض)، وضحوا بحياتهم ليبقى هدف الإمام، وتصبح شجرة الثورة اكثر ثمارا.
رقم : 1139342
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
3 حزيران 2024
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
3 حزيران 2024
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
3 حزيران 2024
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
3 حزيران 2024
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
3 حزيران 2024
وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة
وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة
3 حزيران 2024
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
2 حزيران 2024
سيرة الإمام الخميني
سيرة الإمام الخميني
2 حزيران 2024
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
2 حزيران 2024
في ذكرى رحليه الـ35.. الامام الخميني (رض).. صانع إنتصارات محور المقاومة
في ذكرى رحليه الـ35.. الامام الخميني (رض).. صانع إنتصارات محور المقاومة
أحمد محمد
2 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة