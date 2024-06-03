بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا".. حزب الله يستهدف مواقع صهيونية مهمة

وقال "حزب الله" في بيان: "ردا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد‏، برمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".



وأوضح حزب الله في بيان ثان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 من عصر يوم الأحد 02-06-2024، ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏



وأضاف "حزب الله": "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بنت جبيل ‏وحولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024، كريات شمونة (مدينة ‏الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏



كما أكد في بيان آخر: "ردا ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا ‏الاعتداء على بلدة حولا مما أدى الى استشهاد مدنيين عزل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024، مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏وأصابوا أهدافهم بدقة". ‏



هذا واستهدف "حزب الله" يوم الاحد في كمين محكم آلية عسكرية إسرائيلية في موقع العباد مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.