بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)

وبدات مراسم الذكرى الـ35 لوفاة الإمام الخميني بحضور مختلف الشرائح الاجتماعية في مرقد مهندس الثورة الإسلامية.



هذا ومن المقرر ان يلقي قائد الثورة الاسلامية كلمة بالمناسبة في المرقد.