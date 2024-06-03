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الاثنين 3 حزيران 2024 ساعة 08:20
باقري كني يغادر طهران متوجها إلى بيروت
وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.
وسيلتقي باقري خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1139351
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