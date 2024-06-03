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الاثنين 3 حزيران 2024 ساعة 08:36

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في حيفا

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في حيفا
وافادت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: استهدف مجاهدونا فجر اليوم هدفاً حيوياً في حيفا بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر  ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء.
رقم : 1139357
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