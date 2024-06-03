المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في حيفا

وافادت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: استهدف مجاهدونا فجر اليوم هدفاً حيوياً في حيفا بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء.

