اليوم الأخير لعملية تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية وهذه الشخصيات المهمة

وحتى يوم أمس، تم تسجيل ما مجموعه 37 شخصًا في هذه الانتخابات، واليوم ستستمر عملية تسجيل المرشحين حتى الساعة 18:00.



ومن الشخصيات التي قدمت اوراق تسجيلها اليوم الاثنين يمكن الاشارة الى كل من النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق اسحاق جهانغيري وكل من النواب السابقين، الیاس نادران، حسن سبحاني، حسن کامران، احمد اکبري، قاسم جاسمي، حمیدة زرآبادي، علی رضا ورناصري، حمید کریمي،اردشير مطهري ،وحيد جلال زادة ووزير الزراعة السابق محمد رضا اسکندري و علي آذري النائب الحالي في البرلمان.



يشار الى انه وبعد استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه، ستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة قبل عام واحد .