لوكاشينكو: الولايات المتحدة هي من تعرقل تحقيق السلام في أوكرانيا

ونقل موقع RT عن لوكاشينكو قوله بعد محادثات مع رئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوه:



إنه “إذا أراد الأمريكيون وجود سلام في أوكرانيا، فسيكون هناك سلام غداً، لكنهم لا يريدونه ولا يحتاجون إليه”، مضيفاً :”الروس لا يريدون هذه الحرب، أنا أعرف ذلك جيداً، لماذا لا نجلس إلى طاولة المفاوضات؟ لماذا لا نتوصل إلى اتفاق؟ يريد الأمريكيون إغراق روسيا في هذه الحرب مع أوكرانيا”.



وشدد لوكاشينكو على أن روسيا بالنسبة لبيلاروس هي دولة متحالفة شقيقة، وبينهما تحالف عسكري مشترك، موضحاً أن الجانبين يسعيان لإحلال السلام في شرق أوروبا.



ووصل لوكاشينكو أمس إلى منغوليا في زيارة دولة للتباحث حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

