المكتب السياسي لأنصار الله يدين العدوان الصهيوني على سوريا

وأشار المكتب في بيان صادر عنه إلى أن استمرار الهجمات على سوريا يأتي بالتزامن مع حرب الإبادة والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة.



ولفت إلى أن المواقف الأمريكية هي التي دعمت وشجعت "إسرائيل" على جرائمها وعدوانها تجاه فلسطين ودول المنطقة، محييا موقف سوريا الصامد مؤكدا على حقها المشروع في الرد على العدوان.



ودعا الأحرار في العالم إلى المزيد من التضامن مع سوريا وفلسطين حتى يتوقف العدوان الصهيوني الأمريكي على البلدين.



وكان قد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بجروح جراء عدوان صهيوني جديد استهدف منتصف ليل الأحد/الاثنين محيط حلب بسوريا.