خبراء أمميون: الاعتراف بدولة فلسطين شرط أساسي لإحلال السلام في الشرق الأوسط

وذكر الخبراء في بيان لهم اليوم أن “هذا الاعتراف بدولة فلسطين هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال”، مشددين على أن فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كدولة وشعب يتمتع بالسلامة والأمن.



ولفت الخبراء إلى أن “هذا الاعتراف شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله بدءا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح”.



ورحب الخبراء بالاعتراف الأخير بدولة فلسطين من قبل النرويج وإيرلندا وإسبانيا، والذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة 143 صوتاً لصالح دعم محاولة فلسطين لأن تصبح عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة في الـ 10 من أيار الفائت.