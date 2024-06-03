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الاثنين 3 حزيران 2024 ساعة 15:52

حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم

حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
وقال حجة الاسلام حسن الخميني وهو سادن ضريح الامام الخميني (ره)  الیوم الاثنين، خلال مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره) التي أقيمت بحضور مختلف اطياف الشعب الايراني والمسؤولين الايرانيين، عندما استشهد آية الله السيد "مصطفى الخميني"، اعتبر الإمام هذا الحدث فضلا إلهيا. واستطاع الإمام أن ينقل روح الإيمان بالله والمثابرة إلى الآخرين.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد الركائز المهمة في السياسة العامة للإمام الخميني (ره). لقد قام وتحرك الإمام مع الناس، وتقدم مع الناس، ووضع حكومته في قلب الشعب الايراني.

وتابع قائلا: اليوم، بعد 35 عاماً من انتصار الثورة الاسلامية، أصبح الإمام يحكم أرواح الناس و هو حي في قلوبهم.

وأشار الى العدوان الصهيوني على غزة منذ ثمانية اشهر وقال ينبغي أن نشاهد ما يجري في غزة  بدقة وندرك الاوضاع التي يمر بها.
وفيما اكد أن الكيان الصهيوني فقد هيمنته على العالم اليوم قال قد ذكر قائد الثورة الإسلامية فيما يخص عملية طوفان الأقصى أن الهيمنة الصهيونية لا رجعة فيها. ولقد انهارت الأبعاد السياسية لهذا الكيان، وأدرك العالم مرة أخرى أن الاحتلال الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة.
وصرح ان استشهاد عدد كبير من اهالي غزة  اوصل للعالم كله رسالة تؤكد على ضرورة وضع حد لما يرتكبه الكيان الصهيوني من الجرائم ضد البشرية.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية قال السيد حسن خميني : إن ما نشهده في الجامعات الأوروبية والأمريكية، يثبت حق الشعب الفلسطيني المظلوم في المقاومة.
وحول الانتخابات المقبلة في ايران قال: نأمل أن نشهد حضوراً هادفاً في الانتخابات .
 یذکر أنه يصادف اليوم 3 يونيو الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني (ره) المعروف بأنه الحقيقة الحية وراية الثورة الإسلامية.
رقم : 1139432
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