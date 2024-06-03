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الاثنين 3 حزيران 2024 ساعة 15:56

حزب الله يدمّر آلية عسكرية إسرائيلية في جبل عداثر.. ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

حزب الله يدمّر آلية عسكرية إسرائيلية في جبل عداثر.. ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح
وأوضحت المقاومة في بيان، أنّ الاستهداف تم بعد تعقّب قوات الاحتلال في جبل عداثر ومراقبتها، ورصد الآلية العسكرية المستهدَفة في المكان.

أما في كيان الاحتلال، فتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق في "جبل أدير" (جبل عداثر) في شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بعد سقوط عدد من الصواريخه التي اُطلقت من لبنان إلى المنطقة، وفي "كريات شمونة" بعد سقوط صواريخ أيضاً، من دون دوي صفارات إنذار.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط عددٍ من الصواريخ في منطقة "حورفيش" في الشمال، وسماع أصوات انفجارات في الجليل الغربي، مشيراً إلى دوي صفارات الإنذار في "ألكوش" و"حورفيش" و"متات".

وأضافت وسائل إعلام الاحتلال، أنّ القصف الذي استهدف الجولان، أسفر عن تضرّر نحو 10 آلاف دونم في المنطقة.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفت غارات إسرائيلية مرتفعات الجبور في إقليم التفاح، أطراف بلدة عرمتا في إقليم التفاح أيضاً، المنطقة الواقعة بين كوثرية الرز والزرارية، وأطراف بلدتي عيتا الشعب وحانين.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف راشيا الفخار، بينما استهدفت غارات مدخل بلدة ميدون في البقاع الغربي.

حزب الله يواصل توثيق عملياته
وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، فيديوهات توثّق عدداً من عملياتها ضدّ الاحتلال في الجولان السوري المحتل وشمالي فلسطين المحتلة.

وأظهرت مشاهد استهداف المقاومة الإسلامية مقرّ قيادة فرقة الجولان "210"، في الجولان المحتل، بصواريخ "الكاتيوشا".

وفي فيديو آخر، وثّق حزب الله استهداف مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، بصواريخ "الكاتيوشا" أيضاً.

كما نشر الإعلام الحربي للمقاومة مشاهد عن استهداف آلية عسكرية في موقع "العبّاد" الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

 
رقم : 1139433
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