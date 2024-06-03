الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 حزيران 2024 ساعة 16:50

رئيس أركان الدفاع البريطاني: روسيا لا تريد حربا مباشرة مع "الناتو"

رئيس أركان الدفاع البريطاني: روسيا لا تريد حربا مباشرة مع "الناتو"
قال راداكين في حوار مع قناة "سكاي نيوز": "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد حربا مع الناتو ولا يريد حربا نووية".

وحسب راداكين، فإنه يجب على السياسيين والصحفيين ألا يسمحوا لأنفسهم باستخدام "لغة فضفاضة" توحي بأن العالم "على وشك حرب عالمية" كما كان الحال في الثلاثينيات من القرن الماضي.

واعتبر أن "العالم أصبح أكثر خطورة بعض الشيء" في الآونة الأخيرة، لكنه دعا إلى التمييز بين الوضع الحالي في الساحة الدولية و"التهديدات الخطيرة والعميقة حقا" التي ظهرت في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

وفي حديثه عن النزاع في أوكرانيا، وصفه الأدميرال البريطاني بأنه مواجهة اقتصادية، وقال: "إنها حرب الاقتصادات واللوجستيات والإنتاج الصناعي والإرادة السياسية".

وأقر راداكين بأن القوات المسلحة الروسية "تحقق نجاحات تكتيكية على الأرض" في الوقت الحالي، لكنه أكد أنه "واثق للغاية" في انتصار أوكرانيا دون أن يوضح ما يعنيه بذلك.

واعتبر القائد العسكري البريطاني أنه "لدينا تفوق هائل بسبب قوة حلف شمال الأطلسي"، وأن موسكو وبكين، على سبيل المثال، تفتقران إلى "الكفاءة" العسكرية للتعامل بنجاح مع هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ من النوع الذي تصدت له الولايات المتحدة وحلفاؤها في أبريل الماضي عندما حاولت إيران مهاجمة إسرائيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال تحدثه عن التوجه الغربي نحو السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

كما أوضح نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش أن روسيا سترد بشكل مناسب على جميع التهديدات.، فيما حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن الصراع الراهن مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة، وأن تصرفات "الناتو" قد تصبح سببا للحرب.
رقم : 1139443
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
3 حزيران 2024
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
3 حزيران 2024
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
3 حزيران 2024
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
3 حزيران 2024
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
3 حزيران 2024
وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة
وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة
3 حزيران 2024
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
2 حزيران 2024
سيرة الإمام الخميني
سيرة الإمام الخميني
2 حزيران 2024
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
2 حزيران 2024
في ذكرى رحليه الـ35.. الامام الخميني (رض).. صانع إنتصارات محور المقاومة
في ذكرى رحليه الـ35.. الامام الخميني (رض).. صانع إنتصارات محور المقاومة
أحمد محمد
2 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة