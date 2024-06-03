رئيس أركان الدفاع البريطاني: روسيا لا تريد حربا مباشرة مع "الناتو"

قال راداكين في حوار مع قناة "سكاي نيوز": "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد حربا مع الناتو ولا يريد حربا نووية".



وحسب راداكين، فإنه يجب على السياسيين والصحفيين ألا يسمحوا لأنفسهم باستخدام "لغة فضفاضة" توحي بأن العالم "على وشك حرب عالمية" كما كان الحال في الثلاثينيات من القرن الماضي.



واعتبر أن "العالم أصبح أكثر خطورة بعض الشيء" في الآونة الأخيرة، لكنه دعا إلى التمييز بين الوضع الحالي في الساحة الدولية و"التهديدات الخطيرة والعميقة حقا" التي ظهرت في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.



وفي حديثه عن النزاع في أوكرانيا، وصفه الأدميرال البريطاني بأنه مواجهة اقتصادية، وقال: "إنها حرب الاقتصادات واللوجستيات والإنتاج الصناعي والإرادة السياسية".



وأقر راداكين بأن القوات المسلحة الروسية "تحقق نجاحات تكتيكية على الأرض" في الوقت الحالي، لكنه أكد أنه "واثق للغاية" في انتصار أوكرانيا دون أن يوضح ما يعنيه بذلك.



واعتبر القائد العسكري البريطاني أنه "لدينا تفوق هائل بسبب قوة حلف شمال الأطلسي"، وأن موسكو وبكين، على سبيل المثال، تفتقران إلى "الكفاءة" العسكرية للتعامل بنجاح مع هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ من النوع الذي تصدت له الولايات المتحدة وحلفاؤها في أبريل الماضي عندما حاولت إيران مهاجمة إسرائيل.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال تحدثه عن التوجه الغربي نحو السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.



كما أوضح نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش أن روسيا سترد بشكل مناسب على جميع التهديدات.، فيما حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن الصراع الراهن مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة، وأن تصرفات "الناتو" قد تصبح سببا للحرب.