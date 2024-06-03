نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى روسيا.. ورسالة من البرهان لبوتين

ومن المرتقب أن يلتقي عقّار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويسلمه رسالة مكتوبة من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، تتعلق بقضايا "التعاون الثنائي والعسكري وكافة القضايا المشتركة".



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يبعث فيها رئيس مجلس السيادة الانتقالي رسالة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي سياق متصل، أبلغ البرهان الولايات المتحدة رفض بلاده التدخلات الأميركية في ما يتعلّق بعلاقة السودان مع روسيا.



وأكد البرهان أن "ذلك الأمر يخص السودان وسيادته ولن يسمحوا لأي جهة خارجية بالتدخل فيه"، وذلك رداً على طلب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من البرهان عدم إبرام اتفاق مع روسيا.



يشار إلى أن مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن ياسر العطا، أكد أن سلطات بلاده "لا تمانع" منح روسيا قاعدة دعم لوجستي عسكرية في البحر الأحمر.



وقال إن هناك "اتفاقاً مع روسيا لتعاون اقتصادي مقابل تزويد الجيش السوداني بالسلاح" الروسي.



وأضاف أن "روسيا طرحت لنا تعاوناً ودعماً عسكريين وإمداد الجيش بالسلاح، ونحن طرحنا عليهم تعاوناً اقتصادياً في مجال التعدين والتنقيب. وسنتوقع معهم اتفاق وسيذهب وفد برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى روسيا قريبا" وفق تعبيره.