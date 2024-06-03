وانخفضت الشحنات إلى "إسرائيل" بنسبة 99% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 4.4 ملايين دولار، حسبما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن جمعية المصدّرين الرئيسيين في تركيا يوم الاثنين.



وستقوم هيئة الإحصاءات الرسمية "تركستات" بنشر البيانات التجارية الكاملة للشهر الماضي، بما في ذلك الواردات، في وقتِ لاحق من شهر حزيران/يونيو.



وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت في بداية الشهر الماضي، أنّ العلاقات التجارية ستتوقّف مؤقتاً إلى أن تسمح "إسرائيل" بـ"التدفّق المستمر والكافي" للمساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأظهرت البيانات أنّ الصادرات التركية إلى "إسرائيل" في الأشهر الخمسة الأولى قد انخفضت بنسبة 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي.