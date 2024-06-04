الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 09:56

بدء دراسة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

بدء دراسة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية
وقال هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في تصريح له: تبدأ اليوم (الثلاثاء) جلسات دراسة أهلية المرشحين للدورة الـ14 من الانتخابات الرئاسية. وستبدأ عملية دراسة طلبات 80 شخصًا سجلوا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف: خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، ستتم الدراسة من قبل مجلس صيانة الدستور بشكل مكثف، بالطبع، نص القانون أيضا على وجود فترة خمسة أيام ثانية، لكن نعتزم انجاز الدراسة في الأيام الخمسة الأولى.

وكان رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد تقي شاهجراغي أعلن أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأشخاص المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية، في يوم 11 حزيران/يونيو.

وقال شاهجراغي في تصريح صحفي مساء الاثنين ، بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: من بين 278 شخصا راجعوا لجنة الانتخابات، كان 80 شخصا منهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية و4 سنوات من الخبرة في الإدارة العامة وليست لديهم خلفية سيئة وفقا للقانون.
رقم : 1139577
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
3 حزيران 2024
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
3 حزيران 2024
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
3 حزيران 2024
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
3 حزيران 2024
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
3 حزيران 2024
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
3 حزيران 2024
وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة
وزير الداخلية: فكر الامام الخميني (رض) اصبح انموذجا قيما لكل الشعوب الحرة
3 حزيران 2024
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
هكذا قالوا في الامام الخميني (رض)
2 حزيران 2024
سيرة الإمام الخميني
سيرة الإمام الخميني
2 حزيران 2024
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
ضرورة حفظ النظام الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
2 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة