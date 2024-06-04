في قضية تهدد حملة والده الانتخابية.. محاكمة نجل بايدن بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني

وذكرت وكالة فرانس برس أن هانتر المحامي البالغ من العمر 54 عاماً متهم بالكذب بشأن إدمانه على المخدرات، وهو ما نكره عند تعبئته استمارة الحصول على سلاح ناري عام 2018.



وتعد هذه المحاكمة التي تجري في منطقة ديلاوير إلى جانب أخرى يواجه فيها هانتر اتهامات في كاليفورنيا بالتهرب الضريبي محرجة بالنسبة لجو بايدن الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية مقابل سلفه دونالد ترامب الذي يواجه أيضاً مشاكل قانونية بعد إدانته جنائياً مؤخراً بـ 34 تهمة.



وفي حال إدانة هانتر، فيمكن أن يواجه حكماً بالسجن 25 عاماً، رغم أنه من الممكن بأن يحصل على عقوبة أقل على اعتبار أن لا سوابق لديه حتى أنه قد يتمكن من الإفلات من السجن.



ومن المقرر أن يستعرض المدعون العديد من الأدلة في خطوة ستكون غير مريحة لعائلة بايدن ترتبط بالسنوات التي قضاها كمدمن، حيث استدعوا ثلاثة من شركائه بينهم لوندن روبرتس والدة أحد أطفاله للشهادة.



ويأتي بدء محاكمة نجل الرئيس الأمريكي الحالي بعد أيام على الإدانة التاريخية في نيويورك لسلفه مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والمنافس الأبرز لبايدن دونالد ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية ليكون أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يدان في قضية جنائية.



ويواجه ترامب ثلاث قضايا جنائية أخرى أكثر خطورة من بينها محاولاته المفترضة لقلب نتيجة انتخابات عام 2020.

