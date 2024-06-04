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الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 10:58

علي باقري يلتقي وزير الخارجية السوري

علي باقري يلتقي وزير الخارجية السوري
وبحث الجانبان تعزيز التعاون والعلاقات بين طهران ودمشق، وأزمة غزة، وضرورة وقف جرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

والتقى المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى دمشق، قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا.

وجرى اللقاء في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بحضور السفير الإيراني حسين أكبري.

وكان علي باقري قد وصل إلى بيروت، الاثنين، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.

والتقى باقري في بيروت، وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقام باقري بزيارة "روضة شهداء المقاومة" وضريح والدة سماحة السيد حسن نصرالله، وقرا الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة.
رقم : 1139588
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