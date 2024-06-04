رئيس الوزراء الهنغاري: الإستراتيجية الأوروبية بشأن أوكرانيا فاشلة

وقال أوربان في حديث لصحيفة “إل جورنالي” الإيطالية: “إذا سمح الناتو لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة زودها بها فستكون لذلك عواقب تشمل رد فعل قوي من روسيا، وسيكون الناتو قاب قوسين من خطر التورط المباشر في الحرب”، مضيفاً: “من الضروري الآن طرح سؤال حول كيفية التصرف.. إما احتواء الصراع وإيجاد مسار دبلوماسي أو الانغماس أكثر في الحرب”.



واعتبر أوربان أن الإستراتيجية الأوروبية بشأن أوكرانيا “فاشلة”، وقال: “إننا لا ندرك أننا نلعب بالنار.. لقد ولدت فكرة الاتحاد الأوروبي على أساس مشروع سلام، حيث أدركت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أنها لن تتحمل حرباً أخرى، وعلينا أن نسأل أنفسنا.. ما هي مصالح أوروبا الإستراتيجية وأن نطلب وقفاً لإطلاق النار، فكل ما نشهده حالياً خاطىء، والرأي العام يريد السلام وليس الحرب”.