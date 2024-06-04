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الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 14:09

استطلاع للرأي: حزب العمال البريطاني سيسجل انتصاراً تاريخياً في البرلمان

استطلاع للرأي: حزب العمال البريطاني سيسجل انتصاراً تاريخياً في البرلمان
وبحسب الاستطلاع، فمن المتوقّع أن يفوز حزب العمال بـ422 مقعداً من أصل 650 في البرلمان البريطاني، في حين سيفوز الحزب الحاكم الحالي، حزب المحافظين، بـ140 مقعداً فقط.

وفي الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في بريطانيا عام 2019، فاز حزب العمال بـ222 مقعداً فقط، أي ما يعادل ضعف عدد المقاعد تقريباً.

وهذه هي الأغلبية الأكبر التي شهدتها البلاد خلال الـ100 عام الماضية، وأكبر عدد من المقاعد، فاز بها حزب العمال على الإطلاق.

أما بالنسبة لحزب المحافظين، الذي من المتوقّع أن يفوز بـ140 مقعداً فقط، فيشكّل ذلك انخفاضاً قدره 232 مقعداً، مقارنةً بـ372 مقعداً يملكها حالياً.

وهذا هو أقلّ عدد من المقاعد لحزب المحافظين منذ عام 1906. ومن شأن ذلك إذا حدث، تغيير الخريطة السياسية في بريطانيا بالكامل.

وإذا صحّت التوقّعات، فإنّ الشخص الذي من المتوقّع أن يقود بريطانيا اعتباراً من الشهر المقبل، هو زعيم حزب العمال، كير ستارمر، الذي انتخب عام 2020.
رقم : 1139617
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