الأمم المتحدة: ندين قتل أكثر من 500 فلسطيني في الضفة على يد القوات الإسرائيلية

وقال تورك إنّ سكان الضفة "يتعرّضون لسفك الدماء يوماً بعد يوم، بشكلٍ غير مسبوق وبطريقة وحشية"، مؤكّداً أنّ التدمير وانتهاك حقوق الإنسان غير مقبول ويجب أن يتوقّفا فوراً".



كما أشار إلى أنّ الإفلات من العقاب في الضفة "خلق بيئةً ملائمة لمزيد من القتل غير المشروع"، على يد القوات الإسرائيلية.



ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ يواصل الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية، حيث ينفّذ اقتحامات يومية في مدنها.



كما يشنّ حملات اعتقال واسعة بحق الفلسطينيين، فضلاً عن قيام جماعات من المستوطنين بالاعتداء على منازل وممتلكات الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال.



وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء، الذين قتلهم "جيش" الاحتلال في الضفة، إلى 523، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف جريح.