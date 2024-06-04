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الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 14:32

لبنان: المقاومة تستهدف لواء "حرمون 810" بالمسيرات الانقضاضية.. وثكنة "راميم" بالقذائف

لبنان: المقاومة تستهدف لواء "حرمون 810" بالمسيرات الانقضاضية.. وثكنة "راميم" بالقذائف
وكانت المقاومة قد استهدفت قبل ذلك، ثكنة "راميم" الإسرائيلية، بالقذائف المدفعية عند الساعة 9:15 من صباح اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الاستهدافات، بحسب بيان حزب الله، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وكانت المقاومة قد أعلنت، مساء أمس، تنفيذها لعدد "من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأفادت بأن "سرب من المسيرات الانقضاضية" شن هجوماً على "المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‌‏فرقة الجليل"، في القطاع الشرقي، كما شنت المقاومة هجوماً جوياً "بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة مستهدفة إحدى خيمه"، إضافةً إلى "استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

وفي سياق متصل، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حزب الله "لديه الكثير من القدرات ولاسيما في كل ما يتعلق بالمواقع العسكرية".

وأضاف المراسل العسكري نوعام أمير: "لقد رأينا الإصابات الدقيقة من قبل حزب الله، لتشكيل المراقبة في سلاح الجو وفي قاعدة غيبور وفي منطاد المراقبة، وفي المسيرات التي يسقطها لنا".

كذلك، تحدثت منصات إخبارية إسرائيلية عن أنّ حرائق كثيرة مستمرة في عدة مناطق هذا المساء، مشيرةً إلى أنّ أحد أكبر الحرائق يحدث قرب مستوطنتي "عميعاد" و"كاحال". وأفادت بأنّ شرطة الاحتلال قطعت الطريق رقم "85" في الاتجاهين. 

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ 15 موقعاً تشتعل فيها النيران في الشمال، في إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اندلاع النيران في "شلومي" في الجليل الغربي، عقب سقوط صواريخ حزب الله، لافتاً إلى أنّ حريقاً كبيراً ينتشر في منطقة "بتست" في الجليل الغربي، في إثر سقوط صاروخ بركان على المنطقة.
رقم : 1139626
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