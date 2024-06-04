حكومة 'نتنياهو' ترتكب مجازر لإرضاء متطرفين وضمان إستمرارها

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أدان فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام شابين داخل مركبتهما على أحد الحواجز العسكرية في مدينة طولكرم، واقتحام صالة للأفراح وإطلاق النار على المدنيين من النساء والاطفال، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاث شبان من مخيم بلاطة ومدينة نابلس وإصابة العديد بالرصاص الحي.



وحمل، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد اليومي في مدن ومحافظات الضفة.



وأشار فتوح إلى أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا وإيقاف عمليات الإبادة والقتل بمثابة ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم.