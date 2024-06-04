الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 17:00

ممثلية إيران: الضغوط السياسية أدت لتغيير تقرير الوكالة

ممثلية إيران: الضغوط السياسية أدت لتغيير تقرير الوكالة
وفي مذكرة متعلقة بتقرير المدير العام للوكالة قالت ممثلية إيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في فيينا: لقد وصل الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه بعض الدول إلى مرحلة يتم فيها تغيير القضايا التي تمت تسويتها تقنيا وتباعا في تقارير الوكالة على عكس ما تم الاتفاق عليه.

وأضافت: كما أوضحت إيران مراراً، لم تكن هناك مواقع غير معلنة (التي مطلوب الإعلان عنها) بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.

وتابعت: بموجب الاتفاقية قامت إيران بتصحيح سجلات التدقيق ذات الصلة، وفي المقابل، قدمت الوكالة البيان المعدل لمؤسستي IRK وIRL.
رقم : 1139638
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
4 حزيران 2024
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
4 حزيران 2024
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
4 حزيران 2024
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
4 حزيران 2024
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
3 حزيران 2024
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
3 حزيران 2024
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
3 حزيران 2024
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
3 حزيران 2024
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
3 حزيران 2024
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
3 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي