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الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 17:04

إيران تترأس لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي

إيران تترأس لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي
هذا وتم تعيين مهدي علي آبادي، نائب ممثل إيران في جنيف، رئيسا للجنة الشؤون العامة لمؤتمر العمل الدولي الـ112 بتصويت الحكومات الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

وستكون مهمة هذه اللجنة في هذه الجولة من مؤتمر العمل الدولي مناقشة وإلغاء أربع اتفاقيات تتعلق بعمل المرأة تحت الأرض، وأنظمة سلامة البناء، وإحصاءات الأجور وساعات العمل، وتفتيش العمل في المناطق غير الحضرية.

ووفقا للنظام الأساسي لمنظمة العمل الدولية، يجوز لهذا المؤتمر، بالأغلبية المطلقة، الموافقة على إلغاء الاتفاقيات التي فقدت غرضها أو التي لا تساهم في تحقيق أهداف المنظمة.

ويشكل إلغاء هذه الاتفاقيات الأربع جزءاً من عملية مراجعة معايير المنظمة للحصول على مجموعة من معايير العمل الدولية القوية والحديثة.

والجدير ذكره أن لجنة الشؤون العامة هي أهم ذراع فرعية لصنع القرار في مؤتمر العمل الدولي، وتتشكل من ممثلي الحكومات ومجموعات العمل من 28 دولة عضو .

وتعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحدى الدول المؤسسة والأعضاء النشطين في منظمة العمل الدولية، وهي عضو في مجلس إدارتها منذ 26 عاما ومنسقة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في هذه المنظمة في الآونة الأخيرة.

وبدأت الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي رسميا في جنيف منذ يوم أمس الإثنين.
رقم : 1139642
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