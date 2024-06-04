باقري كني يلتقي بشار الأسد في دمشق

وعلى هامش زيارته سوريا، إلتقى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وتباحثا حول أزمة غزة وضرورة إنهاء جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة لملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.



وأكّد الرئيس السوري بشار الأسد أن المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً إستراتيجياً باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء، خاصة أن التساهل معهم سيزيد من اعتدائهم ووحشيتهم، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقترب من الهزيمة أمام صمود المقاومة.



بدوره أكّد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة أن العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة وإستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة، لافتاً إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.



وتعد دمشق الوجهة الثانية لجولة باقري كني الإقليمية، حيث التقى في وقت سابق مع مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان.