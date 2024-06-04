الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 17:07

مخبر يشيد بمآثر أميرعبداللهيان في الدفاع عن فلسطين

مخبر يشيد بمآثر أميرعبداللهيان في الدفاع عن فلسطين
ووصف مخبر، الوزير الشهيد حسين أميرعبداللهيان بأنه كان دبلوماسيا ثوريا بذل جهدا دؤوبا لتعزيز العلاقات بين إيران وشرق العالم وغربه وأهدى الاستقرار للمنطقة وكان موضع إشادة الكثير من السياسيين في المنطقة والعالم، وأضاف: في الشهور الأخيرة التي شهد العالم جرائم الصهاينة قتلة الأطفال، بذل الوزير الشهيد جهودا جهادية ليل نهار وبنى اجماعا إقليميا ودوليا ضد الكيان الصهيوني الغاصب ما وجه ضربة قوية لأركان الاحتلال.

وأضاف القائم بأعمال الرئيس الإيراني: إن الحكومة والشعب ممتنون لجهود الشهداء، ومن بين هؤلاء الشهداء وزير خارجيتنا الشهيد أميرعبداللهيان، الذي كان له خلال فترة خدمته الأثر الفريد في تعزيز علاقات البلاد مع جيرانها، والاستقرار الإقليمي، وتوسع قدرات جبهة المقاومة وفضيحة الكيان الصهيوني قاتل الأطفال.

وأضاف مخبر بأن الدرب الوضاء الذي مضى فيه الوزير الشهيد أميرعبداللهيان سيستمر مع تربية جيل يتأسى بأدائه في العمل الدبلوماسي ولا شك بأن ثمرة جهوده ستبرز يوما ما أمام أنظار العالم مع تحرير القدس الشريف.
رقم : 1139644
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
4 حزيران 2024
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
4 حزيران 2024
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
4 حزيران 2024
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
4 حزيران 2024
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
3 حزيران 2024
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
3 حزيران 2024
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
3 حزيران 2024
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
3 حزيران 2024
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
3 حزيران 2024
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
3 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي