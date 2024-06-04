الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 17:15

الأسد لباقري كني: المقاومة ضد الاحتلال خيار استراتيجي.. وعلاقاتنا عميقة واستراتيجية

الأسد لباقري كني: المقاومة ضد الاحتلال خيار استراتيجي.. وعلاقاتنا عميقة واستراتيجية
وأكّد الأسد أنّ "المقاومة ضد الاحتلال بأشكالها كافّة ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً استراتيجياً باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء، خاصة أنّ التساهل معهم سيزيد من اعتدائهم ووحشيتهم".

ولفت الرئيس السوري إلى أنّ "الكيان الإسرائيلي يزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقترب من الهزيمة أمام صمود المقاومة".

وبحث الأسد وباقري كني "العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافةً لملفات إقليمية ودولية ذات اهتمامٍ مُشترك".

باقري كني: العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة واستراتيجية
بدوره، أكّد وزير الخارجية الإيراني أنّ العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة واستراتيجية، لأنّها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة.

وتابع أنّ "سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة، ودول المنطقة وشعوبها من جهةٍ أخرى".

وصباح اليوم، أكّد باقري كني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد أنّ إيران وسوريا تعتقدان أن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة "مرهونٌ بعدم التدخّل الأجنبي".

وأشار إلى أنّ إيران وسوريا "صديقتان وحليفتان وركيزتان أساسيتان للاستقرار والأمن في المنطقة"، مشدداً على أنّ رسالة زيارته، هي أنّ "بلاده تقف بشكل أكثر ثباتاً إلى جانب المقاومة وتساندها في مسير التصدّي للاحتلال".

وقبل وصوله إلى دمشق، كان باقري كني قد وصل إلى لبنان، حيث التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وناقش معه في الاحتمالات ‏القائمة بشأن تطور الأحداث في غزة ولبنان.

وكذلك، التقى أمس الاثنين، قيادات الفصائل الفلسطينية، مؤكّداً استمرار إيران في دعم المقاومة في فلسطين والمنطقة. وأيضاً، عقد مؤتمراً مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأكّد أنّ العلاقات الإيرانية - اللبنانية "هي مؤشر رئيسي على الاستقرار في المنطقة".
رقم : 1139647
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
4 حزيران 2024
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
4 حزيران 2024
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
4 حزيران 2024
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
4 حزيران 2024
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
3 حزيران 2024
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
3 حزيران 2024
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
3 حزيران 2024
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
3 حزيران 2024
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
3 حزيران 2024
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
مجلس خبراء القيادة: الإمام الخميني (رض) احيا عزة المسلمين وهويتهم المفقودة
3 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي