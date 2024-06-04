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الثلاثاء 4 حزيران 2024 ساعة 20:05

المقاومة اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني

المقاومة اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني
وفي 13 أيار/ يوليو، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّه بعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو الإسرائيلي داخل موقع بركة ريشا، وعند تحرك عدد من الجنود، استهدفهم مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية‏ بقذائف المدفعية ‏وأصابوهم ‏إصابة مباشرة.

وأظهر فيديو آخر استهداف منصات القبة الحديدية بعد رصدها، بمربض الزاعورة في الجولان السوري المحتل، في 31 أيار/يوليو الفائت.

وسبق أن أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها بمسيّرات انقضاضية منصات القبة ‏الحديدية في "مربض الزاعورة" وأطقمها، وحينها أكّدت المقاومة أنّ المسيّرات أصابت منصات القبة الحديدية بدقة، مما أدى ‏إلى تضرّرها واشتعال النيران فيها.‏ 

حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وتجمعات لجنوده 
هذا ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان عدّة عمليات نوعية جديدة مستهدفةً قوات "جيش" الاحتلال بعد رصد تحركاتها، شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في بيانات منفصلة، استهدف ‌‌‏موقعي ‏الناقورة ‏البحري و‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وثكنة "راميم" الإسرائيلية، بقذائف المدفعية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيهم. 

كذلك، استهدفت المقاومة عدّة انتشارات ‏لجنود الاحتلال، الأول في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، والثاني في محيط مثلث الطيحات، بالإضافة إلى استهداف انتشاراً لجنود الاحتلال في حرش نطّوعة، مؤكّدةً أنّ الاستهدافات جميعها تمت بالأسلحة الصاروخية وأنّها حققت فيها إصابات مباشرة.

فيما استهدف مجاهدو حزب الله تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال في حرش "برعام" بقذائف المدفعية، محققين إصابة مباشرة فيه. ‏ 

وتأتي هذه الاستهدافات، بحسب بيانات حزب الله، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

ورداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة، شنّت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل، معلنةً ‏استهداف أماكن تموضع واستقرار ضبّاط وجنود الاحتلال وتحقيق إصابات مؤكدة.‏

وفي وقتٍ لاقت، زفّت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر حسن مسلماني "حمزة" مواليد عام 1987 من مدينة صور وسكان بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وفي سياق متصل، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حزب الله "لديه الكثير من القدرات ولاسيما في كل ما يتعلق بالمواقع العسكرية".

وأضاف محلل الشؤون العسكرية، نوعام أمير: "لقد رأينا الإصابات الدقيقة من قبل حزب الله، لتشكيل المراقبة في سلاح الجو وفي قاعدة غيبور وفي منطاد المراقبة، وفي المسيرات التي يسقطها لنا".
رقم : 1139674
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