وأعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع اليوم الثلاثاء، وأشارت إلى أن عناصرها قتلوا 3 جنود من قوات الجيش الصومالي، وأصابوا آخرين في الهجوم.



ولم تقدّم السلطات المحلية وقيادة الجيش الوطني بعدُ أي تفاصيل بشأن الانفجار.



ويشير هذا الهجوم إلى مستوى التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، في إطار جهودها في مكافحة الإرهاب، الذي تمارسه المجموعات المسلحة في الصومال، وأبرزها "داعش" وحركة "الشباب".



يشار إلى أن "الشباب" مسؤولة عن عدد من الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن في البلاد، بهدف زعزعة الاستقرار ونشر التطرّف.



وتعمل الحكومة الصومالية، بدعم من الشركاء الدوليين، على تعزيز قواتها الأمنية وتحسين قدراتها لمواجهة التهديد الذي تشكله حركة "الشباب".