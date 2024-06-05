الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 07:07

في يومها الـ 243.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة

في يومها الـ 243.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة
وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد مدنيان، وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الدولي، محيط مدخل مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي للاجئين، أدت لارتقاء 8 شهداء من عائلة درويش، جراء قصف جوي فجر اليوم الأربعاء.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة درويش بجوار مدرسة البنات الإعدادية في مخيم المغازي وسط القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي دير البلح.

كما تعرضت البلدات الشرقية خاصة القرارة وعبسان لقصف مدفعي صهيوني مكثف.

وحلق بشكل مُكثف الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة جدا في سماء المحافظة الوسطى. بينما أطلقت طائرات الـ “كواد كابتر” النار في محيط شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات، وإطلاق نار كثيف مع قصف مدفعي شرق مخيمي المغازي والبريج.
رقم : 1139754
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في الذكرى ٣٥ لرحيل الامام الخميني وقفة عند إرث الإمام في الأمة
في الذكرى ٣٥ لرحيل الامام الخميني وقفة عند إرث الإمام في الأمة
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
4 حزيران 2024
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
4 حزيران 2024
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
4 حزيران 2024
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
4 حزيران 2024
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
4 حزيران 2024
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
3 حزيران 2024
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
تشییع جثمان الامام الخمیني (ره)، مشهد تاريخي محفور في ذاكرة الملايين
3 حزيران 2024
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
السفارة الإيرانية في الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني(ره)
3 حزيران 2024
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
قائد الثورة: ما تنبأ به الإمام الراحل (ره) بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم تدريجياً
3 حزيران 2024
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
بدء مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)
3 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي