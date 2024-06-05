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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 07:14

تفاصيل 10 عمليات دقيقة لحزب الله ضد جيش الاحتلال

تفاصيل 10 عمليات دقيقة لحزب الله ضد جيش الاحتلال
وأوضح حزب الله في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 04-06-2024، وفقا للآتي:

- القطاع الشرقي:
1- الساعة 9:15 استهداف ثكنة راميم ‏بالقذائف المدفعية.‏

2- شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي وتحقيق إصابات مؤكدة، كرد على ‏الإغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة.

3- الساعة 16:40 استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.‏

4- الساعة 16:55 استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية.

5- الساعة 17:05 استهداف موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 20:00 استهداف انتشار ‏لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

- القطاع الغربي:
1- الساعة 15:50 استهداف انتشار ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرش نطّوعة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:40 استهداف موقع ‏الناقورة ‏البحري بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:50 استهداف تجمع ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش برعام بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

4- استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذاف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة".

يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.
رقم : 1139757
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